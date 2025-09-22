Российская авиация продолжает сталкиваться с серьезными трудностями. По данным на 22 сентября 2025 года, отмечаются десятки задержек и корректировок расписания как на внутренних, так и на международных направлениях. Пассажирам настоятельно советуют проявлять бдительность, сохранять спокойствие и регулярно уточнять актуальную информацию о времени вылета своих рейсов. Подробнее о задержках рейсов — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас
Москва
На 10:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 7 вылетов. Среди направлений — Хургада, Сочи, Волгоград, Абу-Даби, Анталья. Отменен рейс в Санкт-Петербург. Посадку с опозданием совершат 26 рейсов. Среди направлений — Пермь, Минеральные Воды, Киров, Хабаровск, Саратов, Челябинск, Геленджик. Отменены рейсы из Сочи и Санкт-Петербурга.
В Домодедово задержано 9 рейсов. Среди направлений — Махачкала, Надым, Ижевск, Сочи, Тель-Авив, Новосибирск. Отменен рейс в Анталью. Прилетят с опозданием 18 рейсов. Среди направлений — Кызыл, Ташкент, Калининград, Якутск, Благовещенск, Самара, Сочи, Пхукет.
Во Внуково задержаны 2 вылетов в Шарм-эль-Шейх и Анталью. Отменены вылеты в Улан-Батор и Сочи. С опозданием прилетят 8 рейсов. Среди направлений — Екатеринбург, Дубай, Стамбул, Анталья, Бованенково, Самара. Отменены рейсы из Сочи.
Санкт-Петербург
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 4 рейсов. Среди направлений — Сочи, Иркутск, Казань, Новосибирск. Отменен вылет в Москву и Ташкент. С опозданием прилетит 5 самолетов из Сочи, Иркутск, Анталья, Архангельск, Пхукет. Отменено прибытие из Намангана и Москвы.
Сочи
Массовая задержка рейсов происходит в сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова. На вылет задержано 40 рейсов. Среди направлений — Казань, Уфа, Екатеринбург, Архангельск, Нижний Новгород, Сургут, Нижнекамск, Москва, Тюмень. Отменено 5 вылетов в Москву. На прилет выдержано больше 50 рейсов из Владикавказа, Омска, Уфы, Тюмени, Волгограда, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Новокузнецка, Москвы, Перми и Ульяновска. Отменены 5 прилетов из Москвы.
Екатеринбург
В Кольцово задержано 8 рейсов. Среди направлений — Шарм-эль-Шейх, Москва, Новый Уренгой, Ереван и Сочи. 11 рейсов прилетят с опозданием. Среди направлений — Хургада, Чита, Хабаровск, Пекин, Сочи, Минеральные Воды. Отмен не обнаружено.
