Полпред Жога устроит кинопремьеру на своем патриотическом форуме. Видео

На четвертом форуме «Патриоты Урала» состоится премьера документального фильма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум «Патриоты Урала» пройдет на Ямале 7-9 ноября
Форум «Патриоты Урала» пройдет на Ямале 7-9 ноября Фото:

На четвертом форуме «Патриоты Урала», созданном по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, состоится премьера документальной картины «Волонтеры Урала. Фильм первый». Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

«Идея фильма родилась на прошлом форуме, чтобы рассказать о неравнодушных уральцах, настоящих патриотах, которые от чистого сердца помогают нашим бойцам на передовой, их близким и жителям новых регионов. Особенно ценно, что фильм стал совместным проектом Донбасса и Урала. Это еще раз доказывает, что наши регионы связывает крепкая дружба, основанная на искреннем желании вносить посильный вклад в приближение Победы», — поделился Жога.

Режиссировали фильм специалисты «Киностудии имени Николая Данилевского» из Мариуполя. Им помог бывший главный редактор URA.RU и экс-декан журфака УрФУ Иван Некрасов, ныне владелец консалтингового агентства. Вместе медийщики объехали все регионы УрФО, где искали интересные примеры помощи фронту и участникам СВО. В фильме обещают показать курганского студента, который ремонтирует мотоцикл для отправки в зону спецоперации. И еще школьника, отдающего заработанные деньги на гуманитарную помощь. Других героев до премьеры не раскрыли.

Ранее URA.RU сообщало, что новый форум пройдет в Новом Уренгое (ЯНАО) с 7 по 9 ноября. Он будет образовательным и направлен на информационную поддержку военнослужащих. Регистрация заканчивается 22 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На четвертом форуме «Патриоты Урала», созданном по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, состоится премьера документальной картины «Волонтеры Урала. Фильм первый». Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства. «Идея фильма родилась на прошлом форуме, чтобы рассказать о неравнодушных уральцах, настоящих патриотах, которые от чистого сердца помогают нашим бойцам на передовой, их близким и жителям новых регионов. Особенно ценно, что фильм стал совместным проектом Донбасса и Урала. Это еще раз доказывает, что наши регионы связывает крепкая дружба, основанная на искреннем желании вносить посильный вклад в приближение Победы», — поделился Жога. Режиссировали фильм специалисты «Киностудии имени Николая Данилевского» из Мариуполя. Им помог бывший главный редактор URA.RU и экс-декан журфака УрФУ Иван Некрасов, ныне владелец консалтингового агентства. Вместе медийщики объехали все регионы УрФО, где искали интересные примеры помощи фронту и участникам СВО. В фильме обещают показать курганского студента, который ремонтирует мотоцикл для отправки в зону спецоперации. И еще школьника, отдающего заработанные деньги на гуманитарную помощь. Других героев до премьеры не раскрыли. Ранее URA.RU сообщало, что новый форум пройдет в Новом Уренгое (ЯНАО) с 7 по 9 ноября. Он будет образовательным и направлен на информационную поддержку военнослужащих. Регистрация заканчивается 22 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...