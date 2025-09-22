На четвертом форуме «Патриоты Урала», созданном по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, состоится премьера документальной картины «Волонтеры Урала. Фильм первый». Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.
«Идея фильма родилась на прошлом форуме, чтобы рассказать о неравнодушных уральцах, настоящих патриотах, которые от чистого сердца помогают нашим бойцам на передовой, их близким и жителям новых регионов. Особенно ценно, что фильм стал совместным проектом Донбасса и Урала. Это еще раз доказывает, что наши регионы связывает крепкая дружба, основанная на искреннем желании вносить посильный вклад в приближение Победы», — поделился Жога.
Режиссировали фильм специалисты «Киностудии имени Николая Данилевского» из Мариуполя. Им помог бывший главный редактор URA.RU и экс-декан журфака УрФУ Иван Некрасов, ныне владелец консалтингового агентства. Вместе медийщики объехали все регионы УрФО, где искали интересные примеры помощи фронту и участникам СВО. В фильме обещают показать курганского студента, который ремонтирует мотоцикл для отправки в зону спецоперации. И еще школьника, отдающего заработанные деньги на гуманитарную помощь. Других героев до премьеры не раскрыли.
Ранее URA.RU сообщало, что новый форум пройдет в Новом Уренгое (ЯНАО) с 7 по 9 ноября. Он будет образовательным и направлен на информационную поддержку военнослужащих. Регистрация заканчивается 22 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.