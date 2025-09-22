Россиян ожидает подорожание продуктов

Экономист Казова: в октябре товары первой необходимости подорожают до 12%
Продукты вырастут в цене, заявила Казова
В октябре ожидается значительный рост цен на товары первой необходимости. Подорожание может составить от 5 до 12%. Об этом рассказала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Овощи и фрукты усилят свою ценовую нагрузку на +15–20%», — передает слова Казовой «Газета.ru». Она добавила, что мясо-молочная продукция может подорожать на 12-15%, что объясняется сезонным удорожанием кормов и ростом логистических затрат.

Также отмечается, что крупы и мука подорожают примерно на 5%, а цена на яйца может увеличиться на 10%. По данным официальной статистики, инфляция в России на середину сентября составила 8,02% в годовом выражении. Напомним, что по итогам прошлого года годовой показатель инфляции достиг 9,52%.

