Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки на Крым

ФМБА: 12 человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на Крым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После атаки ВСУ в Форосе врачи госпитализировали 12 человек
После атаки ВСУ в Форосе врачи госпитализировали 12 человек Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

После атаки беспилотников ВСУ на школу и санаторий в поселке Форос 12 человек были госпитализированы. Об этом сообщает Федеральный медико-биологическое агентство России (ФМБА).

«На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, два в реанимации», — приводят слова ФМБА РИА Новости. Уточняется, что один находится на искусственной вентиляции легких, а другому пациенту было проведено переливание крови.

Все необходимые медицинские мероприятия пациентам были проведены своевременно. Пострадавшие доставлены в профильные учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Состояние пациентов постоянно контролируется специалистами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, включая здание школы. После инцидента в регионе сохраняется напряженная обстановка, в соседних областях и городах объявлялись угрозы новых атак и воздушные тревоги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После атаки беспилотников ВСУ на школу и санаторий в поселке Форос 12 человек были госпитализированы. Об этом сообщает Федеральный медико-биологическое агентство России (ФМБА). «На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, два в реанимации», — приводят слова ФМБА РИА Новости. Уточняется, что один находится на искусственной вентиляции легких, а другому пациенту было проведено переливание крови. Все необходимые медицинские мероприятия пациентам были проведены своевременно. Пострадавшие доставлены в профильные учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Состояние пациентов постоянно контролируется специалистами. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, включая здание школы. После инцидента в регионе сохраняется напряженная обстановка, в соседних областях и городах объявлялись угрозы новых атак и воздушные тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...