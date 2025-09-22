Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки на Крым

После атаки беспилотников ВСУ на школу и санаторий в поселке Форос 12 человек были госпитализированы. Об этом сообщает Федеральный медико-биологическое агентство России (ФМБА).
«На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, два в реанимации», — приводят слова ФМБА РИА Новости. Уточняется, что один находится на искусственной вентиляции легких, а другому пациенту было проведено переливание крови.
Все необходимые медицинские мероприятия пациентам были проведены своевременно. Пострадавшие доставлены в профильные учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Состояние пациентов постоянно контролируется специалистами.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, включая здание школы. После инцидента в регионе сохраняется напряженная обстановка, в соседних областях и городах объявлялись угрозы новых атак и воздушные тревоги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.