Соседов объяснил, почему SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

Сергей Соседов поддержал SHAMANa, который попросил членов жюри не оценивать его выступление на «Интервидении». Музыкальный критик заявил URA.RU, что Ярослав Дронов поступил грамотно.
«Это решение было правильным, потому что, если бы он победил, его победу бы обесценили, — уверен Соседов. — Нашлись бы те, кто это сделал! А здесь и благородный жест, и справедливость в одном флаконе. Я тоже думал, что надо так ему поступить. Это очень благородно!»
«Иначе бы сказали: „Россия делает конкурс и сама себе вручает победу“, — продолжает Сергей. — Это глупо, как бы хорошо артист при этом ни выступил. Представьте ситуацию: ты пригласил гостей в гости, поставил на стол черную икру и сам ее съел. А гостям ничего не осталось!». Как это бы восприняли? Разве это правильно?»
При этом SHAMAN на «Интервидении» Соседова вдохновил. Музыкальный критик высоко оценил его номер и заявил, что он достойно представил Россию на международном конкурсе.
«Я смотрел его вживую, потому как находился в зрительном зале, — продолжает Сергей. — SHAMAN выступил очень хорошо. И вообще все было очень здорово: впечатляюще, мощно, красиво, масштабно. Номера участников были поставлены шикарно, как на всех конкурсах должно быть. Я знаю, что и по телевизору „Интервидение“ смотрелось роскошно. Я очень доволен тем, как прошел конкурс».
Напомним, что победу в «Интервидении» одержал певец из Вьетнама Дык Фук. Всего в конкурсе приняли участие исполнители из 22 стран. Изначально, к слову, их должно было быть 23. Но участница из США в последний момент отказалась выходить на сцену. У нее оказалось двойное гражданство: США и Австралии. Австралийские власти пригрозили певице санкциями, после чего она решила отказаться от участия в конкурсе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.