В Госдуме оценили уровень уважения к Пугачевой в России

Певцов: те, кто помнил и уважал Аллу Пугачеву, уже перестали это делать
Депутат Певцов заявил, что Пугачева давно забыта в России
Депутат Певцов заявил, что Пугачева давно забыта в России Фото:

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов заявил, что певица Алла Пугачева забыта в России, а уважение к ней утрачено. Такое мнение он высказал, комментируя одно из недавних интервью артистки.

«На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать», — приводят слова Певцова РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Ранее, после публикации интервью Аллы Пугачевой на YouTube-канале журналиста Катерины Гордеевой (признана в РФ иноагентом) 10 сентября, адвокат Александр Трещев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания певицы на предмет оправдания терроризма, экстремизма и распространения недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, а также подал гражданский иск на 1,5 млрд рублей.

*Катерина Гордеева внесена в реестр иностранных агентов

