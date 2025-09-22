В Москве задержали школьника, поджегшего объект транспортной инфраструктуры

МВД: в Москве задержан 15-летний подросток за поджог релейного шкафа
По словам подростка, на преступление его толкнул неизвестный в мессенджере
По словам подростка, на преступление его толкнул неизвестный в мессенджере Фото:

В Москве арестовали 15-летнего подростока, который поджог релейный шкаф. Школьника по горячим следам задержали уже на следующий день после случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«На 15 километре перегона станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги горит шкаф электрообогрева стрелочных переводов. <...> В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день <...> подозреваемый был задержан по месту жительства в городе Щербинке», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на портале пресс-службы МВД России.

Юноша сообщил, что ранее неизвестный связался с ним через один из мессенджеров и предложил за денежное вознаграждение совершить поджог объекта транспортной инфраструктуры. В ходе совершения правонарушения школьник снимал все на мобильный телефон. В отношении подростка заведено уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия он заключен под стражу.

Ранее в Перми суд принял решение о помещении под домашний арест подростка, подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа. Как следует из материалов дела, двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 15 лет предприняли попытку поджечь релейный шкаф, однако только старший из них достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В отношении 15-летнего жителя Перми избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 10 ноября 2025 года, передает RT.

