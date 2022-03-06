Губернатор ХМАО поручила ФАС проверить цены на детские товары

Югорский УФАС проверит рост цен на детское питание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Губернатор ХМАО поручила окружному управлению антимонопольной службы проверить обоснованность роста цен на детские товары. Такое заявление глава региона сделала во время заседания оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Мы готовы оказать всяческую поддержку, но необходимо обеспечить оперативные проверки по фактам повышения цен, в первую очередь, на продовольственные товары и товары первой необходимости. В том числе, такие как детская одежда, подгузники детское питание и прочее. В случае выявления нарушения законодательства принимать решения предусмотренные законодательством РФ, а также передавать информацию в федеральные органы власти о производителях и предпринимателях, которые позволяют себе в такое время эксперименты над согражданами», — прокомментировала Комарова.

Представитель УФАС России заявил, что такая работа уже ведется. «В отношении детских товаров ФАС России направил запрос в торговую сеть „Детский мир“. Будем сейчас разбираться с ценами, подгузники, детское питание, в основном на эти категории приходят жалобы», — ответили в УФАС ХМАО. Губернатор Югры отметила, что цены на эти товары заметно выросли. «Каждая семья, где растут маленькие дети — это сразу видят», — добавила глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что крупные федеральные и региональные торговые сети хотят ограничить продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Это связано с тем, что были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. Инициативу поддержали в Минсельхозе и Минпромторге.

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