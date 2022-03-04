В РФ хотят ограничить продажу соцзначимых товаров в одни руки

05 марта 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Крупные торговые сети пытаются бороться с перекупщиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупнейшие торговые сети выступили с инициативой предоставить возможность ограничивать продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ. «Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка. <…> Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — передает сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что уже были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. В Минсельхозе и Минпромторге инициативу торговых сетей поддержали, сообщает агентство. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крупнейшие торговые сети выступили с инициативой предоставить возможность ограничивать продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ. «Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка. <…> Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — передает сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что уже были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. В Минсельхозе и Минпромторге инициативу торговых сетей поддержали, сообщает агентство.