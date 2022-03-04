В РФ хотят ограничить продажу соцзначимых товаров в одни руки

Крупнейшие торговые сети выступили с инициативой предоставить возможность ограничивать продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.
«Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка. <…> Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — передает сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что уже были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. В Минсельхозе и Минпромторге инициативу торговых сетей поддержали, сообщает агентство.
Крупнейшие торговые сети выступили с инициативой предоставить возможность ограничивать продажи социально значимых товаров в одни руки с целью борьбы с перекупщиками. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ. «Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка. <…> Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — передает сообщение ведомства ТАСС. Отмечается, что уже были замечены случаи единовременного выкупа товаров в объеме до нескольких тонн. В Минсельхозе и Минпромторге инициативу торговых сетей поддержали, сообщает агентство.