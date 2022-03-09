Агрохолдинг «Мираторг» создаст 15 новых бургерных «Стейк&Бургер» на фоне закрытия в России ресторанов сети McDonald’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Учитывая интерес потребителей к качественным продуктам в общепите, „Мираторг“ планирует расширить фирменную сеть бургерных, которая на сегодня включает 26 ресторанов в шести регионах. Компания планирует запустить четыре новые точки в марте, одну в апреле и две в мае. Всего до конца года откроются 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске», — передает ТАСС сообщение «Мираторг».
В компании отметили, что новые бургерные будут открыты не только при фирменных магазинах. «До конца года сеть „Стейк&Бургер“ будет включать 41 ресторан и продолжит развитие», — заключили в «Мираторге».
Ранее из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации на Украине иностранные компании начали уходить с российского рынка. В частности 850 ресторанов сети McDonald’s временно закроются на территории РФ. Аналогичное решение приняли в KFC, пишет телеканал 360.
Агрохолдинг «Мираторг» создаст 15 новых бургерных «Стейк&Бургер» на фоне закрытия в России ресторанов сети McDonald’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Учитывая интерес потребителей к качественным продуктам в общепите, „Мираторг“ планирует расширить фирменную сеть бургерных, которая на сегодня включает 26 ресторанов в шести регионах. Компания планирует запустить четыре новые точки в марте, одну в апреле и две в мае. Всего до конца года откроются 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске», — передает ТАСС сообщение «Мираторг». В компании отметили, что новые бургерные будут открыты не только при фирменных магазинах. «До конца года сеть „Стейк&Бургер“ будет включать 41 ресторан и продолжит развитие», — заключили в «Мираторге». Ранее из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации на Украине иностранные компании начали уходить с российского рынка. В частности 850 ресторанов сети McDonald’s временно закроются на территории РФ. Аналогичное решение приняли в KFC, пишет телеканал 360.