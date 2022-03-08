08 марта 2022

McDonald’s приостановит работу в России

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Сотрудников McDonald’s не уволят Фото:
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В России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании.

«Компания McDonald’s временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за военной операции на Украине. При этом 62 тыс. сотрудников сети продолжат получать зарплату», — передает «Коммерсант».

Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Они не будут открывать новые заведения в РФ. Причиной стала ситуация на Украине, передает Life.

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В России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании. «Компания McDonald’s временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за военной операции на Украине. При этом 62 тыс. сотрудников сети продолжат получать зарплату», — передает «Коммерсант». Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Они не будут открывать новые заведения в РФ. Причиной стала ситуация на Украине, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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