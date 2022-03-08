В России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании.
«Компания McDonald’s временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за военной операции на Украине. При этом 62 тыс. сотрудников сети продолжат получать зарплату», — передает «Коммерсант».
Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Они не будут открывать новые заведения в РФ. Причиной стала ситуация на Украине, передает Life.
В России временно закроются рестораны сети McDonald’s. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании. «Компания McDonald’s временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за военной операции на Украине. При этом 62 тыс. сотрудников сети продолжат получать зарплату», — передает «Коммерсант». Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявили о приостановке инвестиций в Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей». Они не будут открывать новые заведения в РФ. Причиной стала ситуация на Украине, передает Life.