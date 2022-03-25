Bloomberg: сервис Spotify уходит из России

25 марта 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Spotify в апреле уйдет из России Фото: Анна Майорова © URA.RU Шведский аудиостриминговый сервис Spotify уходит с российского рынка. Об этом рассказал корреспондент американского агентства Bloomberg. «Spotify уходит из России», — написал в Twitter корреспондент издания Bloomberg. Об этом пишет РИА «Новости». Уход сервиса должно произойти в апреле, сообщает «Национальная служба новостей». Шведская газета Expressen отметила, что Spotify сообщал в своем пресс-релизе об уходе с российского рынка. Причиной назывался принятый в РФ закон о фейках. Ранее Spotify отменил продажи Premium подписки. Ограничения были связаны с приостановкой работы платежных систем Mastercard и Visa. Также сервис закрыл свой офис в России в начале марта, сообщает Vse42.ru. Причиной стала ситуация на Украине. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионов людей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Шведский аудиостриминговый сервис Spotify уходит с российского рынка. Об этом рассказал корреспондент американского агентства Bloomberg. «Spotify уходит из России», — написал в Twitter корреспондент издания Bloomberg. Об этом пишет РИА «Новости». Уход сервиса должно произойти в апреле, сообщает «Национальная служба новостей». Шведская газета Expressen отметила, что Spotify сообщал в своем пресс-релизе об уходе с российского рынка. Причиной назывался принятый в РФ закон о фейках. Ранее Spotify отменил продажи Premium подписки. Ограничения были связаны с приостановкой работы платежных систем Mastercard и Visa. Также сервис закрыл свой офис в России в начале марта, сообщает Vse42.ru. Причиной стала ситуация на Украине. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионов людей.