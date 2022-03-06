06 марта 2022

Spotify лишил россиян возможности оформить подписку

© Служба новостей «URA.RU»
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Premium подписка Spotify недоступна для российских пользователей Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Музыкальный стриминговый сервис Spotify отменил в России продажи Premium подписки. Сообщается, что ограничения связаны с приостановкой работы платежных систем Mastercard и Visa.

«В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России», — говорится в сообщении на сайте компании. Уточняется, что если сервис не сможет обработать оплату подписки, то пользователь будет переведен на бесплатный план обслуживания.

Ранее сервис закрыл на неопределенный срок офис в России из-за ситуации вокруг Украины. При этом компания отмечала, что для нее крайне важным является сохранение работоспособности Spotify в России, пишет «Федеральное агентство новостей».

Компании Visa и Mastercard ввели россиянам ограничения для пользования платежными системами с 10 марта. Сообщалось, что карты россиян будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР. Часть крупных российских банков оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify отменил в России продажи Premium подписки. Сообщается, что ограничения связаны с приостановкой работы платежных систем Mastercard и Visa. «В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами, Premium больше не доступен для покупки в России», — говорится в сообщении на сайте компании. Уточняется, что если сервис не сможет обработать оплату подписки, то пользователь будет переведен на бесплатный план обслуживания. Ранее сервис закрыл на неопределенный срок офис в России из-за ситуации вокруг Украины. При этом компания отмечала, что для нее крайне важным является сохранение работоспособности Spotify в России, пишет «Федеральное агентство новостей». Компании Visa и Mastercard ввели россиянам ограничения для пользования платежными системами с 10 марта. Сообщалось, что карты россиян будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР. Часть крупных российских банков оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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