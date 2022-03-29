Минобороны РФ: лейтенант в одиночку отразил атаку националистов

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
В Министерстве обороны рассказали о подвигах российских военных в ходе спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие продолжают проявлять свой героизм в ходе специальной операции на Украине. Например, лейтенант в одиночку вел бой против националистов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Командир взвода лейтенант Вячеслав Водяной обеспечивал безопасность движения мотострелковой бригады в определенный район. Во время выполнения задачи он попал в окружение националистов. Оценив обстановку, Водяной дал взводу команду отходить, а сам остался прикрывать пути отхода. Несмотря на то, что лейтенант вел бой в одиночку, ему удалось уничтожить две единицы военной техники и до 10 националистов», — сообщает «Известия» со ссылкой на ведомство.

Также героями стали солдаты группы под руководством заместителя командира батальона майора Виталия Сипливого. Группа обнаружила две радиолокационные станции националистов и атаковала их. Разведгруппе удалось уничтожить две радиолокационные станции, две аппаратные связи с их расчетами.

Помимо этого, в ведомстве рассказали о подвиге начальника отделения противовоздушной обороны мотострелковой дивизии полковника Евгения Уса. Он руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения под огнем РСЗО и беспилотников ВСУ, а также командовал подразделениями для их уклонения от артиллерийских ударов.

Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.

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Российские военнослужащие продолжают проявлять свой героизм в ходе специальной операции на Украине. Например, лейтенант в одиночку вел бой против националистов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Командир взвода лейтенант Вячеслав Водяной обеспечивал безопасность движения мотострелковой бригады в определенный район. Во время выполнения задачи он попал в окружение националистов. Оценив обстановку, Водяной дал взводу команду отходить, а сам остался прикрывать пути отхода. Несмотря на то, что лейтенант вел бой в одиночку, ему удалось уничтожить две единицы военной техники и до 10 националистов», — сообщает «Известия» со ссылкой на ведомство. Также героями стали солдаты группы под руководством заместителя командира батальона майора Виталия Сипливого. Группа обнаружила две радиолокационные станции националистов и атаковала их. Разведгруппе удалось уничтожить две радиолокационные станции, две аппаратные связи с их расчетами. Помимо этого, в ведомстве рассказали о подвиге начальника отделения противовоздушной обороны мотострелковой дивизии полковника Евгения Уса. Он руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения под огнем РСЗО и беспилотников ВСУ, а также командовал подразделениями для их уклонения от артиллерийских ударов. Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.
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