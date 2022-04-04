Депутат Госдумы потребовал увеличить пенсии на 20%

04 апреля 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Депутат Сергей Миронов считает, что медлить с индексацией пенсий нельзя Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал увеличить пенсии на 20%. Он считает, что россияне на фоне санкций живут по растущим ценам. «Считаю, что пенсии необходимо повысить минимум на 20%, я говорил об этом и на недавней встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Люди уже сейчас живут по растущим ценам, и медлить с индексацией нельзя. Более того, в текущей ситуации стоит пересматривать размер пенсий ежеквартально — у Кабмина есть такие возможности. Без скорой помощи государства пенсионерам за ценами не угнаться», — написал Миронов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU заявила, что внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первом полугодии 2022 года за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ. Вместе с тем, в Госдуме рассказали, что планируется введение доплат неработающим пенсионерам, а также ветеранам, инвалидам, гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал увеличить пенсии на 20%. Он считает, что россияне на фоне санкций живут по растущим ценам. «Считаю, что пенсии необходимо повысить минимум на 20%, я говорил об этом и на недавней встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Люди уже сейчас живут по растущим ценам, и медлить с индексацией нельзя. Более того, в текущей ситуации стоит пересматривать размер пенсий ежеквартально — у Кабмина есть такие возможности. Без скорой помощи государства пенсионерам за ценами не угнаться», — написал Миронов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU заявила, что внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первом полугодии 2022 года за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ. Вместе с тем, в Госдуме рассказали, что планируется введение доплат неработающим пенсионерам, а также ветеранам, инвалидам, гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера.