Депутат Госдумы потребовал увеличить пенсии на 20%

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал увеличить пенсии на 20%. Он считает, что россияне на фоне санкций живут по растущим ценам.
«Считаю, что пенсии необходимо повысить минимум на 20%, я говорил об этом и на недавней встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Люди уже сейчас живут по растущим ценам, и медлить с индексацией нельзя. Более того, в текущей ситуации стоит пересматривать размер пенсий ежеквартально — у Кабмина есть такие возможности. Без скорой помощи государства пенсионерам за ценами не угнаться», — написал Миронов в своем telegram-канале.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов потребовал увеличить пенсии на 20%. Он считает, что россияне на фоне санкций живут по растущим ценам. «Считаю, что пенсии необходимо повысить минимум на 20%, я говорил об этом и на недавней встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Люди уже сейчас живут по растущим ценам, и медлить с индексацией нельзя. Более того, в текущей ситуации стоит пересматривать размер пенсий ежеквартально — у Кабмина есть такие возможности. Без скорой помощи государства пенсионерам за ценами не угнаться», — написал Миронов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU заявила, что внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первом полугодии 2022 года за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ. Вместе с тем, в Госдуме рассказали, что планируется введение доплат неработающим пенсионерам, а также ветеранам, инвалидам, гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера.