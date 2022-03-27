Депутат Госдумы анонсировала рост пенсий в ближайшие три месяца

27 марта 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Пенсии проиндексируют с учетом текущей инфляции, сказала Светлана Бессараб Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первом полугодии 2022 года за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ. Об этом в беседе с URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Уже 30 лет, как мы состоим в этом соглашении, и оно уже устарело. Объективно, необходимо из него выходить. Эти отношения уже исчерпали себя. Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — сказала Светлана Бессараб. Она также напомнила, что 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. «Это установленная законом индексация получателям социальных пенсий. И она будет произведена на 8,6%, как были произведены индексации по всем остальным видам пенсий. То что ожидается из резервного фонда правительства, будет произведено уже с учетом текущей инфляции», — объяснила депутат. Ранее появились сообщения о том, что Россия планирует 1 января 2023 года выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова подчеркнула, что это не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий, но будущим пенсионерам выплаты будут начисляться уже по новым правилам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Внеочередная индексация пенсий в России пройдет в первом полугодии 2022 года за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ. Об этом в беседе с URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Уже 30 лет, как мы состоим в этом соглашении, и оно уже устарело. Объективно, необходимо из него выходить. Эти отношения уже исчерпали себя. Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — сказала Светлана Бессараб. Она также напомнила, что 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. «Это установленная законом индексация получателям социальных пенсий. И она будет произведена на 8,6%, как были произведены индексации по всем остальным видам пенсий. То что ожидается из резервного фонда правительства, будет произведено уже с учетом текущей инфляции», — объяснила депутат. Ранее появились сообщения о том, что Россия планирует 1 января 2023 года выйти из пенсионного соглашения со странами СНГ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова подчеркнула, что это не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий, но будущим пенсионерам выплаты будут начисляться уже по новым правилам.