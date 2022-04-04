Bloomberg признал победу России в санкционной войне

04 апреля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Международные санкции против России не смогли ослабить экономику страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Недружественным России странам не удалось сломить экономику страны посредством антироссийских санкций. К соответствующему выводу пришли обозреватели американского издания Bloomberg. «Россия подверглась серии международных санкций, направленных на то, чтобы поставить ее экономику на колени. Тем не менее, деньги все еще вливаются в РФ, поскольку некоторые из ее крупнейших торговых партнеров сопротивляются запрету экспорта энергоносителей, чтобы продолжать подпитывать свои собственные экономики», — пишут авторы. В качестве аргументов обозреватели Bloomberg приводят следующие доводы: По мнению экспертов, Россия заработает почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей в этом году. Это на треть превышает доходы прошлого года.

Доход текущих операций вырастет до рекордных 240 млрд долларов. Такую оценку дает Институт международных финансов США.

Резкое обесценивание рубля в сочетании с высокой долларовой ценой на нефть принесет дополнительные 8,5 триллиона рублей (103 миллиарда долларов) в бюджет России. Об этом сообщает консалтинговая компания TS Lombard.

Прогнозируемого притока доходов может быть достаточно, чтобы удовлетворить частный спрос на иностранную валюту и позволить Москве ослабить контроль над капиталом. Такое предположение высказал инвестиционный банк Goldman Sachs. Ранее замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов заявил о том, что США увеличили поставки энергоресурсов из России, несмотря на свое принуждение Европы отказаться от Российской нефти. Агрессивным требованиям США предшествовало решение президента РФ Владимира Путина об экспорте газа недружественным странам за рубли. Санкционное давление западных стран, начатое еще в 2000-х годах, усилилось в последние месяцы в связи с поведением РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что экономическая война призвана отменить Россию как государство. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Недружественным России странам не удалось сломить экономику страны посредством антироссийских санкций. К соответствующему выводу пришли обозреватели американского издания Bloomberg. «Россия подверглась серии международных санкций, направленных на то, чтобы поставить ее экономику на колени. Тем не менее, деньги все еще вливаются в РФ, поскольку некоторые из ее крупнейших торговых партнеров сопротивляются запрету экспорта энергоносителей, чтобы продолжать подпитывать свои собственные экономики», — пишут авторы. В качестве аргументов обозреватели Bloomberg приводят следующие доводы: Ранее замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов заявил о том, что США увеличили поставки энергоресурсов из России, несмотря на свое принуждение Европы отказаться от Российской нефти. Агрессивным требованиям США предшествовало решение президента РФ Владимира Путина об экспорте газа недружественным странам за рубли. Санкционное давление западных стран, начатое еще в 2000-х годах, усилилось в последние месяцы в связи с поведением РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что экономическая война призвана отменить Россию как государство.