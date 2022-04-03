В Совбезе РФ раскрыли лицемерие США по российской нефти

США принуждают Европу отказываться от нефти из России, но сами при этом увеличивают поставки из России. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.
«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок „черного золота“ на 43% до 100 тысяч баррелей в сутки!» — рассказал он в интервью «Комсомольской правде».
Также он рассказал и о других поставках из России, наращиваемых в последнее время. «Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — дополнил Попов.
Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. После этого санкционное давление, начатое еще в 2000-х увеличилось. Так, страны Европы заблокировали золотовалютные резервы РФ в своих странах. На что Россия запретила продавать энергоресурсы за валюту, призвав «недружественные» страны расплачиваться рублями. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил, что страны Запада будут покупать газ за евро, которые будут менять на рубли.
США принуждают Европу отказываться от нефти из России, но сами при этом увеличивают поставки из России. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов. «США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок „черного золота“ на 43% до 100 тысяч баррелей в сутки!» — рассказал он в интервью «Комсомольской правде». Также он рассказал и о других поставках из России, наращиваемых в последнее время. «Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — дополнил Попов. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. После этого санкционное давление, начатое еще в 2000-х увеличилось. Так, страны Европы заблокировали золотовалютные резервы РФ в своих странах. На что Россия запретила продавать энергоресурсы за валюту, призвав «недружественные» страны расплачиваться рублями. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил, что страны Запада будут покупать газ за евро, которые будут менять на рубли.