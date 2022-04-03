В Совбезе РФ раскрыли лицемерие США по российской нефти

03 апреля 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

США за последнюю неделю нарастили поставки российской нефти Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США принуждают Европу отказываться от нефти из России, но сами при этом увеличивают поставки из России. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов. «США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок „черного золота“ на 43% до 100 тысяч баррелей в сутки!» — рассказал он в интервью «Комсомольской правде». Также он рассказал и о других поставках из России, наращиваемых в последнее время. «Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — дополнил Попов. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. После этого санкционное давление, начатое еще в 2000-х увеличилось. Так, страны Европы заблокировали золотовалютные резервы РФ в своих странах. На что Россия запретила продавать энергоресурсы за валюту, призвав «недружественные» страны расплачиваться рублями. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил, что страны Запада будут покупать газ за евро, которые будут менять на рубли. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США принуждают Европу отказываться от нефти из России, но сами при этом увеличивают поставки из России. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов. «США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок „черного золота“ на 43% до 100 тысяч баррелей в сутки!» — рассказал он в интервью «Комсомольской правде». Также он рассказал и о других поставках из России, наращиваемых в последнее время. «Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — дополнил Попов. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации Украины. После этого санкционное давление, начатое еще в 2000-х увеличилось. Так, страны Европы заблокировали золотовалютные резервы РФ в своих странах. На что Россия запретила продавать энергоресурсы за валюту, призвав «недружественные» страны расплачиваться рублями. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил, что страны Запада будут покупать газ за евро, которые будут менять на рубли.