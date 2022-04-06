Губернатор Шумков рассказал об отношении к словам из трех букв

Вадим Шумков уверен — все, что на три буквы, в России хорошо не бывает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Международные организации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ВТО (Всемирная торговая организация), МВФ (Международный валютный фонд) — это плохо, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. О своем отношении к известным аббревиатурам глава региона рассказал в эфире «Радио России Курган».

«Когда с коллегами в Федерации дискутировали, я напомнил: если вы не понимаете аргументов экономических, запомните, все, что на три буквы, в России хорошо не бывает. ВТО и ВОЗ — это плохо. Основные развитые страны кредитуются в ВТО под 0%, либо под 1-3%, а мы должны конкурировать на равных, под 15 или 30%. Плюс, бизнесом они занимаются 200 лет, а мы 20», — сказал Шумков, отвечая на вопрос о рисках по открытию своего дела.

Вадим Шумков считает, что уход с нашего рынка западных товаров в значительной степени облегчает российским кампаниям условия конкуренции. Традиционные товары, которые производит и экспортирует Россия, начинают цениться больше.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ранее опрос ФОМ показал, что 49% респондентов в стране уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.