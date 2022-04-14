14 апреля 2022

Завод в Перми предлагает собственную упаковку на замену импортной. Видео

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Посещение Русланом Гаттаровым копейских предприятий ООО «Интерпак», ООО ПТК «Союз-Полимер», Копейский машиностроительный завод. Копейск, гаттаров руслан, полиэтиленовая пленка, станок для производства полиэтиленовой пленки, полиэтилен
12 тысяч тонн пленки в год готово производить пермское предприятие Фото:

Пермский холдинг «Кредо» приступает к производству полиэтиленовой упаковки, которая заменит пленку иностранных производителей. Продукция, созданная из российских полимерных пластиков, успешно проходит испытания на молочных комбинатах, промпредприятиях и в логистических центрах, рассказали в компании.

«Холдинг „Кредо“ планируют запустить новую производственную линию SML (линия по производству стретч-пленки) мощностью 12 тысяч тонн в год. В настоящее время идут пусконаладочные работы оборудования. Это позволит и увеличить объемы производства упаковочных пленок, и заместить импортную продукцию на российском рынке», — сообщили URA.RU в холдинге.

Упаковочную и защитную пленку используют молочные комбинаты, строительные компании, промышленные и аграрные предприятия, производители напитков, удобрений, кирпичные заводы.

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Пермский холдинг «Кредо» приступает к производству полиэтиленовой упаковки, которая заменит пленку иностранных производителей. Продукция, созданная из российских полимерных пластиков, успешно проходит испытания на молочных комбинатах, промпредприятиях и в логистических центрах, рассказали в компании. «Холдинг „Кредо“ планируют запустить новую производственную линию SML (линия по производству стретч-пленки) мощностью 12 тысяч тонн в год. В настоящее время идут пусконаладочные работы оборудования. Это позволит и увеличить объемы производства упаковочных пленок, и заместить импортную продукцию на российском рынке», — сообщили URA.RU в холдинге. Упаковочную и защитную пленку используют молочные комбинаты, строительные компании, промышленные и аграрные предприятия, производители напитков, удобрений, кирпичные заводы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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