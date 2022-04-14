Завод в Перми предлагает собственную упаковку на замену импортной. Видео

15 апреля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

12 тысяч тонн пленки в год готово производить пермское предприятие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский холдинг «Кредо» приступает к производству полиэтиленовой упаковки, которая заменит пленку иностранных производителей. Продукция, созданная из российских полимерных пластиков, успешно проходит испытания на молочных комбинатах, промпредприятиях и в логистических центрах, рассказали в компании. «Холдинг „Кредо“ планируют запустить новую производственную линию SML (линия по производству стретч-пленки) мощностью 12 тысяч тонн в год. В настоящее время идут пусконаладочные работы оборудования. Это позволит и увеличить объемы производства упаковочных пленок, и заместить импортную продукцию на российском рынке», — сообщили URA.RU в холдинге. Упаковочную и защитную пленку используют молочные комбинаты, строительные компании, промышленные и аграрные предприятия, производители напитков, удобрений, кирпичные заводы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пермский холдинг «Кредо» приступает к производству полиэтиленовой упаковки, которая заменит пленку иностранных производителей. Продукция, созданная из российских полимерных пластиков, успешно проходит испытания на молочных комбинатах, промпредприятиях и в логистических центрах, рассказали в компании. «Холдинг „Кредо“ планируют запустить новую производственную линию SML (линия по производству стретч-пленки) мощностью 12 тысяч тонн в год. В настоящее время идут пусконаладочные работы оборудования. Это позволит и увеличить объемы производства упаковочных пленок, и заместить импортную продукцию на российском рынке», — сообщили URA.RU в холдинге. Упаковочную и защитную пленку используют молочные комбинаты, строительные компании, промышленные и аграрные предприятия, производители напитков, удобрений, кирпичные заводы.