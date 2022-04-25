25 апреля 2022

Чиновник правительства ЯНАО сохранил пост после череды скандалов

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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
Сергей Дузинкевич сохранил должность главы управления делами правительства Фото:

Главе управления делами правительства Сергею Дузинкевичу продлили контракт, несмотря на череду скандалов с уборщицами из подконтрольной ему структуры. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Череда конфликтов с уборщицами, разбирательства с трудовой инспекцией из-за этого спора и повышенное внимание к этому скандалу не помешали правительству продлить контракт с Дузинкевичем. Хотя некоторые думали, что глава управделами покинет свой пост», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе правительства округа подтвердили факт продления контракта с главой управделами, но комментарий пообещали предоставить позже. На момент публикации его не прислали.

Конфликт между уборщицами и Дузинкевичем начался из-за жалоб на несправедливое начисление зарплат. Урегулировать конфликт с подчиненными главе управления делами правительства не удалось, и те обратились в трудовую инспекцию, которая выявила нарушения.

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Главе управления делами правительства Сергею Дузинкевичу продлили контракт, несмотря на череду скандалов с уборщицами из подконтрольной ему структуры. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «Череда конфликтов с уборщицами, разбирательства с трудовой инспекцией из-за этого спора и повышенное внимание к этому скандалу не помешали правительству продлить контракт с Дузинкевичем. Хотя некоторые думали, что глава управделами покинет свой пост», — сообщает инсайдер. В пресс-службе правительства округа подтвердили факт продления контракта с главой управделами, но комментарий пообещали предоставить позже. На момент публикации его не прислали. Конфликт между уборщицами и Дузинкевичем начался из-за жалоб на несправедливое начисление зарплат. Урегулировать конфликт с подчиненными главе управления делами правительства не удалось, и те обратились в трудовую инспекцию, которая выявила нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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