Чиновник правительства ЯНАО сохранил пост после череды скандалов

Сергей Дузинкевич сохранил должность главы управления делами правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главе управления делами правительства Сергею Дузинкевичу продлили контракт, несмотря на череду скандалов с уборщицами из подконтрольной ему структуры. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Череда конфликтов с уборщицами, разбирательства с трудовой инспекцией из-за этого спора и повышенное внимание к этому скандалу не помешали правительству продлить контракт с Дузинкевичем. Хотя некоторые думали, что глава управделами покинет свой пост», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе правительства округа подтвердили факт продления контракта с главой управделами, но комментарий пообещали предоставить позже. На момент публикации его не прислали.

Конфликт между уборщицами и Дузинкевичем начался из-за жалоб на несправедливое начисление зарплат. Урегулировать конфликт с подчиненными главе управления делами правительства не удалось, и те обратились в трудовую инспекцию, которая выявила нарушения.