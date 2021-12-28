В структуре властей ЯНАО уборщицы конфликтуют с руководством

Уборщица заявляет о создании нездоровой атмосферы в коллективе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В управлении делами правительства ЯНАО уборщицы, пожаловавшиеся начальству и в инспекцию труда о несправедливости начисления им зарплаты, теперь находятся под пристальным вниманием и прессингом. Об этом URA.RU сообщила сотрудница Аминат Абакарова.

«За написавшими жалобу уборщицами сейчас ведется тотальный контроль. Именно за нами следят во сколько мы пришли, охранники записывают время прихода на работу. Для тех, кто не участвовал в написании обращения, этого не делают. Мне конкретно указали, что за мной тотальный контроль», — рассказывает собеседница.

Также она отметила, что в коллективе умышленно создают нездоровую атмосферу. Людей сталкивают друг с другом. Кроме того, Абакарова отмечает, что на празднование юбилея управления делами правительства не наградили ни одну из тех уборщиц, которая проработала на власть по 10-14 лет. «Непонятно по какому принципу награждали, начальство не может ответить на этот вопрос. Поздравления и премии получили те, кто работает по два-три года, еще и пытались от нас все скрыть», — рассказывает Абакарова.

Помимо этого, уборщица отмечает, что тот вопрос, с которым они обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, в трудовую инспекцию и к начальству еще находится на рассмотрении. Однако то отношение, которое руководство демонстрирует сейчас, заставило некоторых пожалеть, что они решили отстаивать свои права.

В управлении делами правительства URA.RU сообщили, что никто не записывает время прихода уборщиц в журнал. «В каждом моем административном здании прикладываются карточки к считывателю турникета. В журнал никто не записывает время прихода», — сообщил руководитель управделами правительства Сергей Дузинкевич.

Также он заявил, что те сотрудники, которые подписали заявление, были в списке награжденных. Глава управления делами правительства пояснил, что награждение делается на основании ходатайств начальников подразделений, после чего собирается комиссия и решает этот вопрос. Дузинкевич отрицает и нагнетание нездоровой атмосферы в коллективе.

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