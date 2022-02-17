Уборщицы правительства ЯНАО нашли управу на чиновников

Из-за конфликта с работодателем уборщицы управления делами правительства ЯНАО обратились в трудовую инспекцию. Об этом URA.RU сообщила одна из сотрудниц, писавших обращение, Аминат Абакарова, предоставив документ.
«Согласно предоставленным документам, в государственном учреждении „Производственно-техническое объединение Управления делами правительства ЯНАО“, локальные нормативные акты, определяющие нормы труда по должности „уборщик служебных помещений“, отсутствуют. Работодателем нарушены требования ст. 159 ТК», — говорится в документе.
Также в документе отмечается, что работодателю выдано обязательное для устранения предписание. Кроме того, по словам Абакаровой, при личной беседе с инспектор сообщил ей, что управление делами правительства должно будет заплатить штраф. «Она четко сказала, штрафы будут на те нарушения, которые они обнаружили», — поясняет Абакарова. Женщина рассказала — из-за того, что работодатель на дает им нормы, уборщицы не могут узнать, когда они выполняют не свои обязанности, а выполняют подработку, которая должна оплачиваться отдельно.
Глава управления делами правительства Сергей Дузинкевич сообщил URA.RU, что нормативные акты были разработаны с 2012 года в учреждении, но трудовая инспекция не обратила на это внимание. «Нормативы с 2012 года были разработаны. Теперь мы еще их откорректировали с учетом изменившейся ситуации», — пояснил Дузинкевич.
В трудовую инспекцию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что уборщицы из управделами правительства пожаловались начальству и в инспекцию труда на несправедливость начисления зарплат. После этого, по словам одной из сотрудниц, они почувствовали на себе давление от работодателя. Однако, сам работодатель это отрицал.
Из-за конфликта с работодателем уборщицы управления делами правительства ЯНАО обратились в трудовую инспекцию. Об этом URA.RU сообщила одна из сотрудниц, писавших обращение, Аминат Абакарова, предоставив документ. «Согласно предоставленным документам, в государственном учреждении „Производственно-техническое объединение Управления делами правительства ЯНАО“, локальные нормативные акты, определяющие нормы труда по должности „уборщик служебных помещений“, отсутствуют. Работодателем нарушены требования ст. 159 ТК», — говорится в документе. Также в документе отмечается, что работодателю выдано обязательное для устранения предписание. Кроме того, по словам Абакаровой, при личной беседе с инспектор сообщил ей, что управление делами правительства должно будет заплатить штраф. «Она четко сказала, штрафы будут на те нарушения, которые они обнаружили», — поясняет Абакарова. Женщина рассказала — из-за того, что работодатель на дает им нормы, уборщицы не могут узнать, когда они выполняют не свои обязанности, а выполняют подработку, которая должна оплачиваться отдельно. Глава управления делами правительства Сергей Дузинкевич сообщил URA.RU, что нормативные акты были разработаны с 2012 года в учреждении, но трудовая инспекция не обратила на это внимание. «Нормативы с 2012 года были разработаны. Теперь мы еще их откорректировали с учетом изменившейся ситуации», — пояснил Дузинкевич. В трудовую инспекцию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен. Ранее URA.RU сообщало, что уборщицы из управделами правительства пожаловались начальству и в инспекцию труда на несправедливость начисления зарплат. После этого, по словам одной из сотрудниц, они почувствовали на себе давление от работодателя. Однако, сам работодатель это отрицал.