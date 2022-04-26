Два жителя Миасса свели счеты с жизнью

Спасатели вскрыли дверь и решетку, чтобы полиция получила доступ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Миассе за сутки два жителя свели счеты с жизнью. Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

«В 15.05 оперативному дежурному Миасского отряда ПСС поступило сообщение о происшествии в СНТ „Строитель-2“. После смерти супруги мужчина запер изнутри железные двери дома и свел счеты с жизнью. При помощи инструмента спасатели обеспечили доступ к месту происшествия и передали тело погибшего сотрудникам полиции», — сообщили в спасательной службе региона.

Вторая страшная находка была обнаружена в одном из домов по улице 8 Марта. Знакомый зашел проведать девушку, до которой целый день не мог дозвониться по телефону. Он вызвал спасателей, которые обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции. Основная версия произошедшего — суицид.

За минувшие сутки сотрудники Миасского отряда Поисково-спасательной службы выполнили пять выездов. В ходе вызовов отряд не только обнаружил двух погибших жителей, но и сумел спасти трех человек — экстренная помощь была оказана пожилым людям, оказавшимся в сложной ситуации.