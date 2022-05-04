Жителей Киргизии накажут за символы Z и V в День Победы

В Киргизии за использование символики спецоперации РФ на Украине теперь грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

МВД Киргизии предупредило об ответственности за использование символики спецоперации РФ на Украине на праздничных мероприятиях, посвященных 77-летию победы в Великой Отечественной войне. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Учитывая, что на территории Кыргызской Республики проживают представители более 80 национальностей, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики рекомендует нашим гражданам воздержаться от ношения любых символов, значков, атрибутов, которые могут спровоцировать межнациональную вражду и привести к конфликтам и предупреждает об ответственности за указанные действия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — говорится в пресс-релизе министерства.

В ведомстве отмечают, что эти меры приняты для предупреждения провокаций. Сейчас ведется усиленная разъяснительная работа с организаторами шествия «Бессмертный полк-Кыргызстан», на крупных рынках («Дордой», Орто-Сай», «Рынок Ош»), а также с владельцами и сотрудниками торговых точек, где продается или сдается в аренду военная форма.

За наклейки в виде символов Z и V на автомобилях также грозит ответственность. Пока на трех водителей составили протоколы о нарушении и наложены штрафы в размере 5500 сомов.

Запрет на использование символики российской спецоперации на Украине власти Киргизии ввели 22 апреля. Такие действия квалифицируются как разжигание межнациональной вражды (ст. 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики). За это грозит до пяти лет лишения свободы.

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