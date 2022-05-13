Американский сенатор выступил против поддержки Украины

14 мая 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Американский сенатор выступил против поддержки Украины ценой банкротства США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Желаю успеха Украине в противостоянии с Россией, но не ценой банкротства США. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол на радиостанции WMAL DC. «Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — сказал Пол. Ранее он возражал о незамедлительном выделении 40 миллиардов долларов в помощь Украине. По его мнению, в стране нужно ужесточить надзор за такими расходами. Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Подобный шаг властей вызвал резкое осуждение среди американских интернет-пользователей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине, в том числе оружие. Однако в Пентагоне уже заявляли, что США часто не могут отследить, куда именно попадает отправленное на Украину оружие. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Желаю успеха Украине в противостоянии с Россией, но не ценой банкротства США. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол на радиостанции WMAL DC. «Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — сказал Пол. Ранее он возражал о незамедлительном выделении 40 миллиардов долларов в помощь Украине. По его мнению, в стране нужно ужесточить надзор за такими расходами. Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов. Подобный шаг властей вызвал резкое осуждение среди американских интернет-пользователей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине, в том числе оружие. Однако в Пентагоне уже заявляли, что США часто не могут отследить, куда именно попадает отправленное на Украину оружие.