Американцы взорвались из-за решения о новой военной помощи Киеву. «Какого черта мы делаем?!» 12 мая 2022 в 06:52 Размер текста - 17 + Решение Байдена о военной помощи Киеву вызвало негодование пользователей соцсетей Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские пользователи Twitter раскритиковали решение властей США об об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. По их словам, Белый дом озадачен поддержкой украинцев в то время, как сами американцы «тонут». «Байден хочет отправить Украине дополнительно 40 миллиардов долларов, пока американцы тонут», — написал пользователь с ником Afro American Jay. «Сделаем Украину великой снова, обанкротив нашу некогда великую нацию», — с грустью перефразировал знаменитый лозунг пользователь rising_serpent. Как утверждают комментаторы, дизельное топливо в стране стоит порядка 7 долларов, а в магазинах «невозможно найти детскую смесь». «У нас в США проблема с детскими смесями, цены на топливо удвоились. Не беспокойтесь, Байден обвинит во всем республиканцев», — с иронией пишет ForAmerica. Некоторые пользователи высказали предположение, что западные политики используют военную помощь для собственного обогащения. «Это просто бизнес, ничего личного», — заключил BobD187. Накануне в США палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов, передает MK.RU . Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Американские пользователи Twitter раскритиковали решение властей США об об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. По их словам, Белый дом озадачен поддержкой украинцев в то время, как сами американцы «тонут». «Байден хочет отправить Украине дополнительно 40 миллиардов долларов, пока американцы тонут», — написал пользователь с ником Afro American Jay. «Сделаем Украину великой снова, обанкротив нашу некогда великую нацию», — с грустью перефразировал знаменитый лозунг пользователь rising_serpent. Как утверждают комментаторы, дизельное топливо в стране стоит порядка 7 долларов, а в магазинах «невозможно найти детскую смесь». «У нас в США проблема с детскими смесями, цены на топливо удвоились. Не беспокойтесь, Байден обвинит во всем республиканцев», — с иронией пишет ForAmerica. Некоторые пользователи высказали предположение, что западные политики используют военную помощь для собственного обогащения. «Это просто бизнес, ничего личного», — заключил BobD187. Накануне в США палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов, передает MK.RU. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям