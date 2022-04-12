США передадут Украине артиллерию и броневики

13 апреля 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

США поможет Украине техникой и оружием на 750 миллионов долларов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США хотят расширить список оружия, которое будет передано Украине для использования против России. Информацию об этом публикует издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Администрация [президента США Джо] Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине — новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. Он включает в себя вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы», — говорится в сообщении. Отмечается также, что помощь включает в себя самолеты, беспилотники, бронированные автомобили Hummer. Часть из переданного оборудования потребует обучения украинских солдат. Ранее Словакия допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29, пишет Life . Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. Администрация президента США, в свою очередь, собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300, дополняет «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США хотят расширить список оружия, которое будет передано Украине для использования против России. Информацию об этом публикует издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Администрация [президента США Джо] Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине — новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. Он включает в себя вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы», — говорится в сообщении. Отмечается также, что помощь включает в себя самолеты, беспилотники, бронированные автомобили Hummer. Часть из переданного оборудования потребует обучения украинских солдат. Ранее Словакия допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29, пишет Life. Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. Администрация президента США, в свою очередь, собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300, дополняет «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику.