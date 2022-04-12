США передадут Украине артиллерию и броневики

США хотят расширить список оружия, которое будет передано Украине для использования против России. Информацию об этом публикует издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Администрация [президента США Джо] Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине — новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. Он включает в себя вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что помощь включает в себя самолеты, беспилотники, бронированные автомобили Hummer. Часть из переданного оборудования потребует обучения украинских солдат.
Ранее Словакия допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29, пишет Life. Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. Администрация президента США, в свою очередь, собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300, дополняет «Национальная служба новостей».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику.
США хотят расширить список оружия, которое будет передано Украине для использования против России. Информацию об этом публикует издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Администрация [президента США Джо] Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине — новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов. Он включает в себя вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы», — говорится в сообщении. Отмечается также, что помощь включает в себя самолеты, беспилотники, бронированные автомобили Hummer. Часть из переданного оборудования потребует обучения украинских солдат. Ранее Словакия допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29, пишет Life. Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. Администрация президента США, в свою очередь, собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300, дополняет «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, Евросоюз и США поставляют Украине оружие и технику.