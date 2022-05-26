«Уралвагонзавод» начал восстанавливать производство в ЛНР

27 мая 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

«Уралвагонзавод» будет производить вагоны на базе Стахановского завода ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты корпорации «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) приступили к налаживанию производства на Стахановском вагоностроительном заводе в Луганской народной республике. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского предприятия. «„Уралвагонзавод“ совместно с администрацией ЛНР, а также с профильными министерствами и ведомствами РФ рассматривает вопрос восстановления вагоностроительного производства ЛНР и оказания содействия в адаптации конструкторской и технической документации, и сертификатов соответствия требованиям российских регуляторов. Группа специалистов „Уралвагонзавода“ уже приступила к работе», — сообщили в пресс-службе. Днем ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что УВЗ планирует наладить производство специализированных вагонов на Стахановском вагоностроительном заводе в республике. Он заявил, что уральское предприятие заинтересовалось заводом «Луганский патрон», который сейчас не может выпускать патроны из-за отсутствия легальной возможности поставок в ЛНР сырья. До этого URA.RU сообщало, что делегация от УВЗ обсуждает поставки металла из Донбасса в РФ.

Специалисты корпорации «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) приступили к налаживанию производства на Стахановском вагоностроительном заводе в Луганской народной республике. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского предприятия. «„Уралвагонзавод“ совместно с администрацией ЛНР, а также с профильными министерствами и ведомствами РФ рассматривает вопрос восстановления вагоностроительного производства ЛНР и оказания содействия в адаптации конструкторской и технической документации, и сертификатов соответствия требованиям российских регуляторов. Группа специалистов „Уралвагонзавода“ уже приступила к работе», — сообщили в пресс-службе. Днем ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что УВЗ планирует наладить производство специализированных вагонов на Стахановском вагоностроительном заводе в республике. Он заявил, что уральское предприятие заинтересовалось заводом «Луганский патрон», который сейчас не может выпускать патроны из-за отсутствия легальной возможности поставок в ЛНР сырья. До этого URA.RU сообщало, что делегация от УВЗ обсуждает поставки металла из Донбасса в РФ.