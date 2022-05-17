«Уралвагонзавод» обсуждает поставки металла из Донбасса

Предприятия ЛНР смогут сотрудничать и с другими заводами Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делегация от концерна «Уралвагонзавод», расположенного в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и представители Алчевского металлургического комбината обсуждают поставки металла из Донбасса в РФ. Об этом этом заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

«Представители „Уралвагонзавода“ были в Алчевске на меткомбинате и есть некие договоренности — это факт. Что может сейчас наш Алчевский метзавод предложить „Уралвагонзаводу“ — это безусловно металл. И сегодняшнее наше подписание [соглашения о городах-побратимах между Луганском и Нижним Тагилом] является вторым шагом после того, как руководители „Уралвагонзавода“ приезжали и встречались с руководством нашего Алчевского меткомбината», — сказал Пилавов, пишет ТАСС.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, пребывающий в Донбассе, добавил, что делегация концерна в среду будет работать в Луганске. «В ближайший совет директоров я обязательно приглашу всех руководителей предприятий. Посидим, подумаем и еще более тесно обменяемся тем промышленным потенциалом, который сегодня есть, и теми видами продукции, которые сегодня производятся в Луганской Народной Республике», — заявил Пинаев.

Нижнетагильский мэр Владислав Пинаев выехал на Донбасс 17 мая. По неофициальным данным, в такую командировку уже отправились мэр Арамили Виталий Никитенко и вице-мэр Заречного Рафаил Мингалимов. Планируется, что оба они на некоторое время будут устроены во временные администрации городов ДНР или ЛНР. Пинаев и Пилалов договорились о двустороннем сотрудничестве между Нижним Тагилом и Луганском.