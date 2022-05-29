СМИ: в Евросоюзе высказались о сделке с Россией по снятию санкций

29 мая 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

ЕС не обсуждают смягчение санкций против РФ взамен на проход судов в Черном море, заявил европейский чиновник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европейского союза не обсуждают ослабление санкционного давления на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного европейского источника. Отвечая на вопрос журналистов, чиновник заявил, что страны-члены Евросоюза не обсуждали вопрос отмены санкций против России. По его словам, взамен на снижение санкицонного давления Москва могла бы обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного моря. Тем временем, отметил он, Евросоюз продолжает рассматривать возможность введения всех новых ограничительных мер в отношении России единым пакетом санкций. Уточняется, что в этот список должно войти эмбарго на импорт российской нефти. Вынужденная спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Она направлена на спасение граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также на демилитаризацию и денацификацию территории. Из-за этого страны Европы, Америка, Япония и другие государства ввели против России жесткие экономические санкции. Всего ЕС абсолютным большинством приняло пять пакетов антироссийских мер. В Бундестаге предрекли Западу разрушительные последствия из-за санкций против РФ. Сенатор Андрей Клишас предложил ужесточить ультиматум президента РФ Владимира Путина в отношении недружественных стран. Bloomberg сообщало, что в ЕС решили отложить эмбарго на нефть из РФ.

Страны Европейского союза не обсуждают ослабление санкционного давления на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного европейского источника. Отвечая на вопрос журналистов, чиновник заявил, что страны-члены Евросоюза не обсуждали вопрос отмены санкций против России. По его словам, взамен на снижение санкицонного давления Москва могла бы обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного моря. Тем временем, отметил он, Евросоюз продолжает рассматривать возможность введения всех новых ограничительных мер в отношении России единым пакетом санкций. Уточняется, что в этот список должно войти эмбарго на импорт российской нефти. Вынужденная спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Она направлена на спасение граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также на демилитаризацию и денацификацию территории. Из-за этого страны Европы, Америка, Япония и другие государства ввели против России жесткие экономические санкции. Всего ЕС абсолютным большинством приняло пять пакетов антироссийских мер. В Бундестаге предрекли Западу разрушительные последствия из-за санкций против РФ. Сенатор Андрей Клишас предложил ужесточить ультиматум президента РФ Владимира Путина в отношении недружественных стран. Bloomberg сообщало, что в ЕС решили отложить эмбарго на нефть из РФ.