Bloomberg: план ЕС запретить российский газ оказался под угрозой

27 мая 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Евросоюз планировал постепенно отказаться от российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Неудачи компании Electricite de France, которая является крупнейшим в мире оператором АЭС, приводят к колебаниям на европейских энергетических рынках. Из-за это создается угроза подорвать план Евросоюза по отказу от газа из России, передает Bloomberg. «Все европейское равновесие может оказаться под угрозой. У нас есть французская проблема, которая возникает в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию», — сказал соучредитель парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерк. Обычно Франция обеспечивала экспорт дешевой электроэнергии зимой, но теперь Electricite de France может быть вынуждена импортировать электроэнергию. В этом году компания прогнозирует самый низкий уровень производства за 30 лет. Ранее Евросоюз блокировал шестой пакет антироссийских санкций, которые должны были помочь отказаться от российского газа. Ограничения против РФ связаны со спецоперацией на Украине. Резкий отказ от газа из РФ приведет к макроэкономическому шоку в ЕС, сообщалось в отчете рейтингового агентства Fitch Ratings.

Неудачи компании Electricite de France, которая является крупнейшим в мире оператором АЭС, приводят к колебаниям на европейских энергетических рынках. Из-за это создается угроза подорвать план Евросоюза по отказу от газа из России, передает Bloomberg. «Все европейское равновесие может оказаться под угрозой. У нас есть французская проблема, которая возникает в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию», — сказал соучредитель парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерк. Обычно Франция обеспечивала экспорт дешевой электроэнергии зимой, но теперь Electricite de France может быть вынуждена импортировать электроэнергию. В этом году компания прогнозирует самый низкий уровень производства за 30 лет. Ранее Евросоюз блокировал шестой пакет антироссийских санкций, которые должны были помочь отказаться от российского газа. Ограничения против РФ связаны со спецоперацией на Украине. Резкий отказ от газа из РФ приведет к макроэкономическому шоку в ЕС, сообщалось в отчете рейтингового агентства Fitch Ratings.