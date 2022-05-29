Клишас дважды за день предложил расширить ультиматум Путина

29 мая 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Сенатор Клишас считает, что РФ должна продавать за рубли никель и платину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Экспорт никеля, платины и палладия из России необходимо проводить за рубли, предложил член Совета Федерации Андрей Клишас. Это его второе предложение за день по расширению ультиматума президента РФ Владимира Путина о продаже энергоресурсов за рубли. «А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что „западу“ реально и нужно и нечем заменить», — написал Клишас в своем telegram-канале. Это уже второе за день предложение сенатора по расширению ультиматума Путина. Утром 29 мая Клишас призвал продавать за рубли не только российский газ, но и зерно с удобрениями. 24 марта Путин подписал указ о том, что страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать российский газ только за рубли. Это было сделано в ответ на жесткие санкции, которые ввел Евросоюз и США из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина.

Экспорт никеля, платины и палладия из России необходимо проводить за рубли, предложил член Совета Федерации Андрей Клишас. Это его второе предложение за день по расширению ультиматума президента РФ Владимира Путина о продаже энергоресурсов за рубли. «А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что „западу“ реально и нужно и нечем заменить», — написал Клишас в своем telegram-канале. Это уже второе за день предложение сенатора по расширению ультиматума Путина. Утром 29 мая Клишас призвал продавать за рубли не только российский газ, но и зерно с удобрениями. 24 марта Путин подписал указ о том, что страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать российский газ только за рубли. Это было сделано в ответ на жесткие санкции, которые ввел Евросоюз и США из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина.