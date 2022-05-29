Клишас дважды за день предложил расширить ультиматум Путина

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Сенатор Клишас считает, что РФ должна продавать за рубли никель и платину Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Экспорт никеля, платины и палладия из России необходимо проводить за рубли, предложил член Совета Федерации Андрей Клишас. Это его второе предложение за день по расширению ультиматума президента РФ Владимира Путина о продаже энергоресурсов за рубли.

«А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что „западу“ реально и нужно и нечем заменить», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Это уже второе за день предложение сенатора по расширению ультиматума Путина. Утром 29 мая Клишас призвал продавать за рубли не только российский газ, но и зерно с удобрениями.

24 марта Путин подписал указ о том, что страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать российский газ только за рубли. Это было сделано в ответ на жесткие санкции, которые ввел Евросоюз и США из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина.

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Экспорт никеля, платины и палладия из России необходимо проводить за рубли, предложил член Совета Федерации Андрей Клишас. Это его второе предложение за день по расширению ультиматума президента РФ Владимира Путина о продаже энергоресурсов за рубли. «А почему до сего дня никель, платина и палладий не за рубли? Это то, что „западу“ реально и нужно и нечем заменить», — написал Клишас в своем telegram-канале. Это уже второе за день предложение сенатора по расширению ультиматума Путина. Утром 29 мая Клишас призвал продавать за рубли не только российский газ, но и зерно с удобрениями. 24 марта Путин подписал указ о том, что страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать российский газ только за рубли. Это было сделано в ответ на жесткие санкции, которые ввел Евросоюз и США из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схему оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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