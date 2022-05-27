27 мая 2022

В Бундестаге предрекли Западу разрушительные последствия санкций

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Торжественный прием немецкого консульства по случаю 25-летия со дня воссоединения Германии. Екатеринбург
Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными, предупредили в Бундестаге Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Если Европа введет эмбарго на российские энергоресурсы, это чревато негативными последствиями для ЕС. Об этом предупредили представители партии «Альтернатива для Германии», составив обращение к федеральному собранию страны — Бундестагу.

«Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций. Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными, в частности, для Германии экономическими последствиями», — документ есть в распоряжении RT.

Вынужденная спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Она направлена на спасение граждан Донбасса от геноцида ВУ и нацбатов, а также на демилитаризацию и денацификацию территории. Из-за этого страны Европы, Америка, Япония и другие государства ввели против России жесткие экономические санкции. Всего ЕС абсолютным большинством приняло пять пакетов антироссийских мер.

В шестом пакете санкций обсуждалось нефтяное и газовое эмбарго, передает ОТР. Однако из-за этого вопроса в Евросоюзе возник раскол. Часть стране не согласилась принимать документ с подобными ограничениями, мотивируя тем, что это ударит по самим государствам, а не по России. Санкции принято считать инструментом «мягкой силы», в действительности же часто главными выгодоприобретателями ограничений становятся те, против кого их вводят, отмечает РАПСИ.

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Если Европа введет эмбарго на российские энергоресурсы, это чревато негативными последствиями для ЕС. Об этом предупредили представители партии «Альтернатива для Германии», составив обращение к федеральному собранию страны — Бундестагу. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций. Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными, в частности, для Германии экономическими последствиями», — документ есть в распоряжении RT. Вынужденная спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Она направлена на спасение граждан Донбасса от геноцида ВУ и нацбатов, а также на демилитаризацию и денацификацию территории. Из-за этого страны Европы, Америка, Япония и другие государства ввели против России жесткие экономические санкции. Всего ЕС абсолютным большинством приняло пять пакетов антироссийских мер. В шестом пакете санкций обсуждалось нефтяное и газовое эмбарго, передает ОТР. Однако из-за этого вопроса в Евросоюзе возник раскол. Часть стране не согласилась принимать документ с подобными ограничениями, мотивируя тем, что это ударит по самим государствам, а не по России. Санкции принято считать инструментом «мягкой силы», в действительности же часто главными выгодоприобретателями ограничений становятся те, против кого их вводят, отмечает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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