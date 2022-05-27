В Бундестаге предрекли Западу разрушительные последствия санкций

28 мая 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными, предупредили в Бундестаге Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если Европа введет эмбарго на российские энергоресурсы, это чревато негативными последствиями для ЕС. Об этом предупредили представители партии «Альтернатива для Германии», составив обращение к федеральному собранию страны — Бундестагу. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций. Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными, в частности, для Германии экономическими последствиями», — документ есть в распоряжении RT. Вынужденная спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Она направлена на спасение граждан Донбасса от геноцида ВУ и нацбатов, а также на демилитаризацию и денацификацию территории. Из-за этого страны Европы, Америка, Япония и другие государства ввели против России жесткие экономические санкции. Всего ЕС абсолютным большинством приняло пять пакетов антироссийских мер. В шестом пакете санкций обсуждалось нефтяное и газовое эмбарго, передает ОТР. Однако из-за этого вопроса в Евросоюзе возник раскол. Часть стране не согласилась принимать документ с подобными ограничениями, мотивируя тем, что это ударит по самим государствам, а не по России. Санкции принято считать инструментом «мягкой силы», в действительности же часто главными выгодоприобретателями ограничений становятся те, против кого их вводят, отмечает РАПСИ.

Если Европа введет эмбарго на российские энергоресурсы, это чревато негативными последствиями для ЕС. Об этом предупредили представители партии «Альтернатива для Германии», составив обращение к федеральному собранию страны — Бундестагу. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций. Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными, в частности, для Германии экономическими последствиями», — документ есть в распоряжении RT. Вынужденная спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Она направлена на спасение граждан Донбасса от геноцида ВУ и нацбатов, а также на демилитаризацию и денацификацию территории. Из-за этого страны Европы, Америка, Япония и другие государства ввели против России жесткие экономические санкции. Всего ЕС абсолютным большинством приняло пять пакетов антироссийских мер. В шестом пакете санкций обсуждалось нефтяное и газовое эмбарго, передает ОТР. Однако из-за этого вопроса в Евросоюзе возник раскол. Часть стране не согласилась принимать документ с подобными ограничениями, мотивируя тем, что это ударит по самим государствам, а не по России. Санкции принято считать инструментом «мягкой силы», в действительности же часто главными выгодоприобретателями ограничений становятся те, против кого их вводят, отмечает РАПСИ.