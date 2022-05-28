Bloomberg: ЕС нашел компромисс в вопросе эмбарго на нефть РФ

29 мая 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

Евросоюз может отсрочить запрет на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейская комиссия направила правительствам стран-членов Евросоюза предложение, которое предусматривает отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что подобное решение позволит одновременно удовлетворить возражения Венгрии и продолжить работу над принятием шестого пакета санкций. «Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу („Дружба“ — прим. URA.RU), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — говорится в статье. По словам авторов, такое предложение даст Венгрии время для «поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности», а также позволит решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю. Евросоюз собирался принять шестой пакет санкций, который бы включал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС одобрили подобную идею. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. В результате из-за раскола внутри организации очередной санкционный пакет против России оказался заблокирован.

Европейская комиссия направила правительствам стран-членов Евросоюза предложение, которое предусматривает отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что подобное решение позволит одновременно удовлетворить возражения Венгрии и продолжить работу над принятием шестого пакета санкций. «Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу („Дружба“ — прим. URA.RU), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — говорится в статье. По словам авторов, такое предложение даст Венгрии время для «поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности», а также позволит решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю. Евросоюз собирался принять шестой пакет санкций, который бы включал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС одобрили подобную идею. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. В результате из-за раскола внутри организации очередной санкционный пакет против России оказался заблокирован.