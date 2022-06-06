Конституционный суд РФ решил не принимать жалобу Рашкина

Валерия Рашкина лишили депутатского мандата
Конституционный суд России отказался принимать жалобу экс-депутата Государственной думы Валерия Рашкина. В суде не стали раскрывать причину жалобы экс-депутата.
«Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации. Уведомление о несоответствии обращения установленным требованиям направлено ему 3 июня», — передает РИА «Новости» решение КС РФ.
Ранее Госдума лишила Рашкина депутатского мандата. Решение было принято после того, как экс-депутата уличили в незаконной охоте. Рашкин решил обжаловать это решение.
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