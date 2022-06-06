Конституционный суд РФ решил не принимать жалобу Рашкина

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, рашкин валерий
Валерия Рашкина лишили депутатского мандата Фото:

Конституционный суд России отказался принимать жалобу экс-депутата Государственной думы Валерия Рашкина. В суде не стали раскрывать причину жалобы экс-депутата.

«Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации. Уведомление о несоответствии обращения установленным требованиям направлено ему 3 июня», — передает РИА «Новости» решение КС РФ.

Ранее Госдума лишила Рашкина депутатского мандата. Решение было принято после того, как экс-депутата уличили в незаконной охоте. Рашкин решил обжаловать это решение.

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Конституционный суд России отказался принимать жалобу экс-депутата Государственной думы Валерия Рашкина. В суде не стали раскрывать причину жалобы экс-депутата. «Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации. Уведомление о несоответствии обращения установленным требованиям направлено ему 3 июня», — передает РИА «Новости» решение КС РФ. Ранее Госдума лишила Рашкина депутатского мандата. Решение было принято после того, как экс-депутата уличили в незаконной охоте. Рашкин решил обжаловать это решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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