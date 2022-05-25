Госдума лишила мандата Рашкина из-за приговора суда. Скрин

25 мая 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Валерия Рашкина лишили полномочий из-за обвинительного приговора Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте Депутаты Госдумы обсудили вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого приговорили к трем годам условно за охоту без соответствующего разрешения. За лишение мандата депутата проголосовало 337 человек. «„За“ проголосовали 337 человек. Это 74,9% голосов. „Против“ высказалось 58 человек (12,9%)», — прозвучало в ходе трансляции заседания на сайте Госдумы. В документе говорится, что досрочно лишить Рашкина депутатского мандата предлагается «в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда», пишет «Национальная служба новостей». Ранее коммуниста приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте, уточняет агентство Nation News. Он был пойман на браконьерстве. В ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области в машине, в которой находился Рашкин, нашли тушу убитого лося. Транспортное средство оформлено на Саратовское областное отделение КПРФ. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Свою вину Рашкин признал. Скриншот с заседания Госдумы официальный сайт Госдумы

Депутаты Госдумы обсудили вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого приговорили к трем годам условно за охоту без соответствующего разрешения. За лишение мандата депутата проголосовало 337 человек. «„За“ проголосовали 337 человек. Это 74,9% голосов. „Против“ высказалось 58 человек (12,9%)», — прозвучало в ходе трансляции заседания на сайте Госдумы. В документе говорится, что досрочно лишить Рашкина депутатского мандата предлагается «в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда», пишет «Национальная служба новостей». Ранее коммуниста приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте, уточняет агентство Nation News. Он был пойман на браконьерстве. В ночь с 28 на 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области в машине, в которой находился Рашкин, нашли тушу убитого лося. Транспортное средство оформлено на Саратовское областное отделение КПРФ. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Свою вину Рашкин признал.