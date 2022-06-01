Рашкин обжаловал лишение мандата в Госдуме

01 июня 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин обжаловал решение лишить его мандата депутата Госдумы. Такое заявление сделал адвокат Рашкина Кирилл Сердюков. «Валерий Рашкин обжаловал лишение мандата в Конституционном суде РФ», — сказал он. Информацию передает ТАСС. Депутаты Госдумы обсудили вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина, которого приговорили к трем годам условно за охоту без соответствующего разрешения, 25 мая этого года. «За» выступило 337 человек. Скандал с экс-членом КПРФ начался с того, что в 2021 году он был пойман на браконьерстве, пишут «Дни.ру». В машине, в которой находился Рашкин, был обнаружен убитый лось. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Свою вину в суде Рашкин признал и получил приговор — 3 года условно. Его также лишили депутатской неприкосновенности. Лишение мандата депутата Госдумы члена КПРФ Валерия Рашкина оценил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал это решение циничным, передает MK.RU.