Рашкин обжаловал лишение мандата в Госдуме

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Встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным у Администрации Президента. Москва, рашкин валерий
Валерий Рашкин обжаловал решение в Конституционном суде Фото:
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Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин обжаловал решение лишить его мандата депутата Госдумы. Такое заявление сделал адвокат Рашкина Кирилл Сердюков.

«Валерий Рашкин обжаловал лишение мандата в Конституционном суде РФ», — сказал он. Информацию передает ТАСС.

Депутаты Госдумы обсудили вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина, которого приговорили к трем годам условно за охоту без соответствующего разрешения, 25 мая этого года. «За» выступило 337 человек.

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Скандал с экс-членом КПРФ начался с того, что в 2021 году он был пойман на браконьерстве, пишут «Дни.ру». В машине, в которой находился Рашкин, был обнаружен убитый лось. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Свою вину в суде Рашкин признал и получил приговор — 3 года условно. Его также лишили депутатской неприкосновенности.

Лишение мандата депутата Госдумы члена КПРФ Валерия Рашкина оценил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал это решение циничным, передает MK.RU.

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Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин обжаловал решение лишить его мандата депутата Госдумы. Такое заявление сделал адвокат Рашкина Кирилл Сердюков. «Валерий Рашкин обжаловал лишение мандата в Конституционном суде РФ», — сказал он. Информацию передает ТАСС. Депутаты Госдумы обсудили вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина, которого приговорили к трем годам условно за охоту без соответствующего разрешения, 25 мая этого года. «За» выступило 337 человек. Скандал с экс-членом КПРФ начался с того, что в 2021 году он был пойман на браконьерстве, пишут «Дни.ру». В машине, в которой находился Рашкин, был обнаружен убитый лось. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий. Свою вину в суде Рашкин признал и получил приговор — 3 года условно. Его также лишили депутатской неприкосновенности. Лишение мандата депутата Госдумы члена КПРФ Валерия Рашкина оценил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал это решение циничным, передает MK.RU.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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