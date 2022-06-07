Меркель объяснила причины приступов дрожи на посту канцлера

08 июня 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Меркель объяснила стрессом свои частые приступы дрожи в 2019 года Фото: bundeskanzlerin.de Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель вспомнила о своих приступах дрожи во время политических мероприятий в 2019 году. Главной причиной своих недомоганий она назвала стресс. «Во-первых, я была без сил после смерти моей матери. Это оказало на меня куда большее влияния, чем я думала. Во-вторых, это было связано с тем, что я пила недостаточно жидкости. И в конечном итоге я постоянно опасалась, что ситуация повторится вновь», — рассказала Меркель в эфире телеканала Phoenix. В 2019 году на посту канцлера Германии Ангеле Меркель неоднократно становилось плохо на публике. Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита в Китай на официальной церемонии перед переговорами ее посадили на стул, чтобы она могла послушать гимны обеих стран. Аналогичная ситуация произошла на переговорах с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Тогда, комментируя приступы дрожи, она сослалась на обезвоживание, а затем инциденты с ее участием в правительстве ФРГ списали на стресс. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель вспомнила о своих приступах дрожи во время политических мероприятий в 2019 году. Главной причиной своих недомоганий она назвала стресс. «Во-первых, я была без сил после смерти моей матери. Это оказало на меня куда большее влияния, чем я думала. Во-вторых, это было связано с тем, что я пила недостаточно жидкости. И в конечном итоге я постоянно опасалась, что ситуация повторится вновь», — рассказала Меркель в эфире телеканала Phoenix. В 2019 году на посту канцлера Германии Ангеле Меркель неоднократно становилось плохо на публике. Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита в Китай на официальной церемонии перед переговорами ее посадили на стул, чтобы она могла послушать гимны обеих стран. Аналогичная ситуация произошла на переговорах с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Тогда, комментируя приступы дрожи, она сослалась на обезвоживание, а затем инциденты с ее участием в правительстве ФРГ списали на стресс.