07 июня 2022

Меркель объяснила причины приступов дрожи на посту канцлера

© Служба новостей «URA.RU»
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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела, выступление с трибуны
Меркель объяснила стрессом свои частые приступы дрожи в 2019 года Фото:

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель вспомнила о своих приступах дрожи во время политических мероприятий в 2019 году. Главной причиной своих недомоганий она назвала стресс.

«Во-первых, я была без сил после смерти моей матери. Это оказало на меня куда большее влияния, чем я думала. Во-вторых, это было связано с тем, что я пила недостаточно жидкости. И в конечном итоге я постоянно опасалась, что ситуация повторится вновь», — рассказала Меркель в эфире телеканала Phoenix.

В 2019 году на посту канцлера Германии Ангеле Меркель неоднократно становилось плохо на публике. Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита в Китай на официальной церемонии перед переговорами ее посадили на стул, чтобы она могла послушать гимны обеих стран. Аналогичная ситуация произошла на переговорах с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Тогда, комментируя приступы дрожи, она сослалась на обезвоживание, а затем инциденты с ее участием в правительстве ФРГ списали на стресс.

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель вспомнила о своих приступах дрожи во время политических мероприятий в 2019 году. Главной причиной своих недомоганий она назвала стресс. «Во-первых, я была без сил после смерти моей матери. Это оказало на меня куда большее влияния, чем я думала. Во-вторых, это было связано с тем, что я пила недостаточно жидкости. И в конечном итоге я постоянно опасалась, что ситуация повторится вновь», — рассказала Меркель в эфире телеканала Phoenix. В 2019 году на посту канцлера Германии Ангеле Меркель неоднократно становилось плохо на публике. Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время визита в Китай на официальной церемонии перед переговорами ее посадили на стул, чтобы она могла послушать гимны обеих стран. Аналогичная ситуация произошла на переговорах с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Тогда, комментируя приступы дрожи, она сослалась на обезвоживание, а затем инциденты с ее участием в правительстве ФРГ списали на стресс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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