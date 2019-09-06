Меркель сидя прослушала гимны двух стран в Китае

Судя по внешнему виду, Ангела Меркель чувствовала себя хорошо Фото: Aleph_Wikipedia

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Китай. На официальной церемонии перед переговорами ее посадили на стул, чтобы она могла послушать гимны обеих стран. При этом Меркель выглядела здоровой.

«Меркель все время улыбалась и увлеченно слушала своего китайского коллегу. Тот, жестикулируя, возможно, рассказывал ей о погоде и подготовке к параду, указывая то на небо, то на декорации», — сообщает РИА «Новости». Обычно во время таких парадов лидеры стран слушают гимны стоя. Но на этот раз для Меркель и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна установили два деревянных стула. Отмечается, что канцлер Германии так и не смогла встать во время исполнения гимнов.

Ранее Меркель уже слушала гимны, сидя на стуле. Тогда это связывали с ухудшением ее здоровья и приступами дрожи. Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.