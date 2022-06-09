Генсек НАТО подцепил лишай

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
У Йенса Столтенберга нашли опоясывающий лишай Фото:

У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника НАТО.

«Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностировали опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает дома», — передает Reuters слова чиновника.

Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что Столтенберг без объяснения причин отменил свой визит в Германию. Там у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника НАТО. «Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностировали опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает дома», — передает Reuters слова чиновника. Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что Столтенберг без объяснения причин отменил свой визит в Германию. Там у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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