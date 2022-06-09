Генсек НАТО подцепил лишай

У Йенса Столтенберга нашли опоясывающий лишай
У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника НАТО.
«Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностировали опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает дома», — передает Reuters слова чиновника.
Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что Столтенберг без объяснения причин отменил свой визит в Германию. Там у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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