Генсек НАТО подцепил лишай

09 июня 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

У Йенса Столтенберга нашли опоясывающий лишай Фото: NIDS/NATO Multimedia Library У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника НАТО. «Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностировали опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает дома», — передает Reuters слова чиновника. Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что Столтенберг без объяснения причин отменил свой визит в Германию. Там у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника НАТО. «Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично. У него диагностировали опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает дома», — передает Reuters слова чиновника. Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что Столтенберг без объяснения причин отменил свой визит в Германию. Там у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.