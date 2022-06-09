Генсек НАТО Столтенберг неожиданно отменил встречу с Шольцем

09 июня 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг должен был встретиться с Олафом Шольцем Фото: Bundesregierung\Denzel Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неожиданно отменил свой визит в Германию, где у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Генсек Альянса не стал объяснять свое решение. «Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин. Помимо Шольца, в программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минобороны Германии. Ранее Столтенберг анонсировал, что планирует созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии, пишет RT. На этой встрече планируется обсудить вопрос расширения НАТО. Швеция и Финляндия претендуют на членство в Альянсе. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неожиданно отменил свой визит в Германию, где у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Генсек Альянса не стал объяснять свое решение. «Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин. Помимо Шольца, в программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минобороны Германии. Ранее Столтенберг анонсировал, что планирует созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии, пишет RT. На этой встрече планируется обсудить вопрос расширения НАТО. Швеция и Финляндия претендуют на членство в Альянсе.