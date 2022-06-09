Генсек НАТО Столтенберг неожиданно отменил встречу с Шольцем

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, столтенберг йенс, шольц олаф
Йенс Столтенберг должен был встретиться с Олафом Шольцем Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неожиданно отменил свой визит в Германию, где у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Генсек Альянса не стал объяснять свое решение.

«Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин. Помимо Шольца, в программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минобороны Германии.

Ранее Столтенберг анонсировал, что планирует созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии, пишет RT. На этой встрече планируется обсудить вопрос расширения НАТО. Швеция и Финляндия претендуют на членство в Альянсе.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неожиданно отменил свой визит в Германию, где у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Генсек Альянса не стал объяснять свое решение. «Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин. Помимо Шольца, в программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минобороны Германии. Ранее Столтенберг анонсировал, что планирует созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии, пишет RT. На этой встрече планируется обсудить вопрос расширения НАТО. Швеция и Финляндия претендуют на членство в Альянсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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