В Кремле отказались комментировать смерть ученого Колкера

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Дмитрий Колкер скончался 3 июля Фото:

В Кремле не могут дать комментарий относительно гибели ученого Дмитрий Колкера, который был арестован перед смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это целиком и полностью прерогатива правоохранительных органов. Мы не может это комментировать», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был арестован 1 июля, пишет RT. Ученого обвинили в государственной измене и сотрудничестве с китайскими спецслужбами. 3 июля Колкер скончался. Сын Колкера сообщил, что у ученого был рак в четвертой степени, передает телеканал 360.

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В Кремле не могут дать комментарий относительно гибели ученого Дмитрий Колкера, который был арестован перед смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это целиком и полностью прерогатива правоохранительных органов. Мы не может это комментировать», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был арестован 1 июля, пишет RT. Ученого обвинили в государственной измене и сотрудничестве с китайскими спецслужбами. 3 июля Колкер скончался. Сын Колкера сообщил, что у ученого был рак в четвертой степени, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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