В Кремле отказались комментировать смерть ученого Колкера

04 июля 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Колкер скончался 3 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не могут дать комментарий относительно гибели ученого Дмитрий Колкера, который был арестован перед смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это целиком и полностью прерогатива правоохранительных органов. Мы не может это комментировать», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был арестован 1 июля, пишет RT. Ученого обвинили в государственной измене и сотрудничестве с китайскими спецслужбами. 3 июля Колкер скончался. Сын Колкера сообщил, что у ученого был рак в четвертой степени, передает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле не могут дать комментарий относительно гибели ученого Дмитрий Колкера, который был арестован перед смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это целиком и полностью прерогатива правоохранительных органов. Мы не может это комментировать», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был арестован 1 июля, пишет RT. Ученого обвинили в государственной измене и сотрудничестве с китайскими спецслужбами. 3 июля Колкер скончался. Сын Колкера сообщил, что у ученого был рак в четвертой степени, передает телеканал 360.