05 июля 2022

Международная компания построит штаб в центре Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Риэлтерская компания
Ильдар Хусаинов уверен, что офис его компании улучшит облик центра Тюмени Фото:

Агентство недвижимости «Этажи», зародившееся в Тюмени, а сегодня представленное в девяти странах мира, построит в центре города многоэтажную штаб-квартиру. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава компании Ильдар Хусаинов.

«Головной офис компании „Этажи“ будет в Тюмени. Нам уже нарисовали проект здания, которое планируем построить в самом центре города. Начнем как поймем, что кризис позади и все хорошо в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому реально это произойдет в 2023 или 2024 году, но, надеемся, что раньше», — написал Ильдар Хусаинов в своем канале в Telegram.

Согласно эскизам, будущий офис будет многоуровневым: одна часть здания в четыре этажа, вторая — восьмиэтажная. Предусмотрена подсветка.

По словам владельца «Этажей», он убежден, что чем больше сильных компаний имеет головные офисы в регионах, тем быстрее будет развиваться экономика России. Агентство недвижимости было основано в Тюмени в 2000 году, и на сегодняшний день представлено в девяти странах мира.

Так выглядит эскиз будущего здания
Фото:

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Агентство недвижимости «Этажи», зародившееся в Тюмени, а сегодня представленное в девяти странах мира, построит в центре города многоэтажную штаб-квартиру. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава компании Ильдар Хусаинов. «Головной офис компании „Этажи“ будет в Тюмени. Нам уже нарисовали проект здания, которое планируем построить в самом центре города. Начнем как поймем, что кризис позади и все хорошо в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому реально это произойдет в 2023 или 2024 году, но, надеемся, что раньше», — написал Ильдар Хусаинов в своем канале в Telegram. Согласно эскизам, будущий офис будет многоуровневым: одна часть здания в четыре этажа, вторая — восьмиэтажная. Предусмотрена подсветка. По словам владельца «Этажей», он убежден, что чем больше сильных компаний имеет головные офисы в регионах, тем быстрее будет развиваться экономика России. Агентство недвижимости было основано в Тюмени в 2000 году, и на сегодняшний день представлено в девяти странах мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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