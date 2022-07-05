Ильдар Хусаинов уверен, что офис его компании улучшит облик центра Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Агентство недвижимости «Этажи», зародившееся в Тюмени, а сегодня представленное в девяти странах мира, построит в центре города многоэтажную штаб-квартиру. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава компании Ильдар Хусаинов.

«Головной офис компании „Этажи“ будет в Тюмени. Нам уже нарисовали проект здания, которое планируем построить в самом центре города. Начнем как поймем, что кризис позади и все хорошо в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому реально это произойдет в 2023 или 2024 году, но, надеемся, что раньше», — написал Ильдар Хусаинов в своем канале в Telegram.

Согласно эскизам, будущий офис будет многоуровневым: одна часть здания в четыре этажа, вторая — восьмиэтажная. Предусмотрена подсветка.

По словам владельца «Этажей», он убежден, что чем больше сильных компаний имеет головные офисы в регионах, тем быстрее будет развиваться экономика России. Агентство недвижимости было основано в Тюмени в 2000 году, и на сегодняшний день представлено в девяти странах мира.

Так выглядит эскиз будущего здания Фото: Ильдар Хусаинов, Telegram