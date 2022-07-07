Пожилые люди, у которых больные ноги, вынуждены ходить по сломанной лестнице Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пенсионеры из Лабытнанги (ЯНАО) не могут нормально передвигаться из-за сломанной лестницы и прогнивших ступенек. Пожилые люди с больными ногами, вынуждены ежедневно пользоваться непригодной лестницей, чтобы добраться до туалета, который находится на улице, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

«Наш дом старый — 70 лет. Туалет, к которому надо спуститься по лестнице, а потом подняться, находится на улице. Лестница прогнила, ступеньки провалились. В нашем доме жителей мало и все пенсионеры. У пожилых людей больные ноги и приходится ходить по сломанной лестнице. Каждую ступеньку я подпирала своими руками. Заявление с просьбой починить лестницу написано 16 мая, а на дворе уже июль», — написала Галина Лугинина в группе «Лабытнанги Info».

Горожан, прочитавших жалобу пенсионеров, возмутило, что пожилые люди вынуждены жить в таких условиях. «В то время, пока мы обсуждаем новые парки, игровые зоны, люди живут с уборной не улице. На крайнем севере», — отметила Алина Давыдова. «Зимой как таким туалетом пользоваться?» — недоумевает Василий Крючков. «Переселять их пора из этого дома», — подчеркнула Наталья Копытина.

На пост отреагировали администрация города, сообщив, что проблема решится в ближайшее время. «Сегодня УК приступит к работе. Специалисты УЖКХ взяли на контроль исполнение работ», — пообещали там.

Лестница Соцсети