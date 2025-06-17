В ЯНАО из-за погоды перенесен рейс катера «Ляд Айваседо»

Рейс катера перенесли на более позднее время (архивное фото)
Рейс катера «Ляд Айваседо» из Уренгоя (ЯНАО) перенесен на более позднее время. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.
«Выход катера „Ляд Айваседо“ из Уренгоя перенесен на 18:00 из-за погодных условий», — говорится в официальном telegram-канале администрации района. Отправка должна была стартовать в 14:00.
Ранее URA.RU сообщало, что навигация по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург стартовала на Ямале 14 июня. Пассажирские перевозки на маршруте осуществляет АО «Северречфлот».
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