17 июня 2025

В ЯНАО из-за погоды перенесен рейс катера «Ляд Айваседо»

Рейс катера «Ляд Айваседо» из Уренгоя перенесли на 18:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс катера перенесли на более позднее время (архивное фото)
Рейс катера перенесли на более позднее время (архивное фото) Фото:

Рейс катера «Ляд Айваседо» из Уренгоя (ЯНАО) перенесен на более позднее время. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

«Выход катера „Ляд Айваседо“ из Уренгоя перенесен на 18:00 из-за погодных условий», — говорится в официальном telegram-канале администрации района. Отправка должна была стартовать в 14:00.

Ранее URA.RU сообщало, что навигация по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург стартовала на Ямале 14 июня. Пассажирские перевозки на маршруте осуществляет АО «Северречфлот».

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Рейс катера «Ляд Айваседо» из Уренгоя (ЯНАО) перенесен на более позднее время. Об этом сообщили в администрации Пуровского района. «Выход катера „Ляд Айваседо“ из Уренгоя перенесен на 18:00 из-за погодных условий», — говорится в официальном telegram-канале администрации района. Отправка должна была стартовать в 14:00. Ранее URA.RU сообщало, что навигация по маршруту Самбург — Уренгой — Самбург стартовала на Ямале 14 июня. Пассажирские перевозки на маршруте осуществляет АО «Северречфлот».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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