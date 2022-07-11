«Вкусно — и точка» назвало дату открытия объекта в Кургане

Курганцам рассказали, когда «Вкусно — и точка» откроется в ТРЦ «ГиперСити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка», являющийся ребрендингом McDonald’s в России, будет работать в Кургане уже в сентябре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Вкусно — и точка».

«Все предприятия ООО „СПП“ (региональная сеть предприятий, СПП управляла ресторанами McDonald’s в Оренбургской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской и Кировской областях — прим. ред.) возобновят свою работу под брендом „Вкусно — и точка“. Компания постепенно открывает предприятия по всей России согласно утвержденному плану. Наша цель — возобновить работу всех точек в сентябре, в том числе и в Кургане», — ответили в компании. На вопрос URA.RU о временном простое сотрудников в пресс-службе не ответили.

Ранее URA.RU писало, что филиал McDonald’s в курганском ТРЦ «ГиперСити» закрылся 11 июня на неопределенный срок. Еще в мае компания заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в России. Новый владелец сети ресторанов Александр Говор переименовал бренд на «Вкусно — и точка».