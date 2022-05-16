Bloomberg: McDonald’s окончательно уходит из России

16 мая 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Американская сеть ресторанов McDonald’s объявил об уходе с российского рынка. Такая информация содержится в статье Bloomberg. «McDonald’s заявил, что начал процесс продажи своего российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, в которых работает 62 тысячи человек. Генеральный директор Крис Кемпчински сказал, что „преданность и верность McDonald’s“ сотрудников и сотен российских поставщиков сделали решение об уходе трудным», — отмечает издание. 14 марта сеть ресторанов McDonald’s объявила о приостановке работы на территории РФ из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжали работать. В начале мая сообщалось также, что временно ушедшая из России американская сеть ресторанов может возобновить работу под другим брендом. Кроме того, в России может появиться новая сеть быстрого питания Chitir Chicken родом из Турции, которая заполнит освободившуюся нишу на этом рынке. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись экономики страны и банковского рынка в частности. Некоторые иностранные компании тоже решили покинуть РФ. Среди них — магазины Zara, Bershka, H&M, Mango. Поставщик финских сыров Valio продал свой бизнес в России. Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.