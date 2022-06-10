«Макдоналдс» в курганском ТРЦ работал даже после официального объявления о закрытии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кургане в торгово-развлекательном центре «ГиперСити» закрылся филиал сети McDonald’s. На терминалах продаж вывесили объявления, передает корреспондент URA.RU c места событий.

«Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», — написано в обращении администрации. Несколько дней назад филиал еще работал под старой вывеской, рассказали агентству очевидцы.

Компания «Макдоналдс» 16 мая заявила, что покинет российский рынок и закроет свои рестораны в РФ. Бизнес будет продан. Такое решение принято после начала спецоперации России на Украине. Позже стало известно, что компания продает весь бизнес предпринимателю Александру Говору. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что McDonald’s откроет все свои точки в середине июня этого года после ребрендинга в РФ.