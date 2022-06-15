В сети «Вкусно и точка» опровергли информацию о смене названия

15 июня 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

McDonald’s после продажи бизнеса в РФ переименовали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бывшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s не планирует менять название, «Вкусно и точка» является окончательным вариантом. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Информация о том, что название бывшей сети McDonald’s „Вкусно — и точка“ временное, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе. Информацию передает РИА «Новости». Ранее издание «Москва 24» со ссылкой на источник сообщало, что «Вкусно и точка» переименуют. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно и точка» после ребрендинга. Новый владелец Александр Говор хочет в ближайшие пять-шесть лет увеличить число ресторанов сети в России, сообщает телеканал 360. Ранее владелец сети «Еда и точка» из Владивостока Сергей Понкратов заявил о планах добиться через суд смены названия «Вкусно и точка», сообщает Vse42.ru. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s не планирует менять название, «Вкусно и точка» является окончательным вариантом. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «Информация о том, что название бывшей сети McDonald’s „Вкусно — и точка“ временное, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе. Информацию передает РИА «Новости». Ранее издание «Москва 24» со ссылкой на источник сообщало, что «Вкусно и точка» переименуют. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно и точка» после ребрендинга. Новый владелец Александр Говор хочет в ближайшие пять-шесть лет увеличить число ресторанов сети в России, сообщает телеканал 360. Ранее владелец сети «Еда и точка» из Владивостока Сергей Понкратов заявил о планах добиться через суд смены названия «Вкусно и точка», сообщает Vse42.ru.